Google Pixel Tablet: Das August-Update wird ab sofort ausgerollt

Bei der Ankündigung des Pixel Tablet hatte Google eine Update-Garantie versprochen, ähnlich wie bei der Pixel Watch. Man wolle das Tablet mit drei großen Android OS-Updates und fünf Jahren Sicherheitsupdates versorgen – gesagt, getan! Das Sicherheitsupdate für Juli wurde bereits veröffentlicht, nun folgt das Sicherheitsupdate für August.

Das August-Sicherheitsupdate ist ab sofort für alle Pixel-Geräte verfügbar. Dazu gehören Pixel 4a, 4a 5G, 5, 5a, 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a sowie Pixel Tablet, Pixel Watch und Pixel Fold. Da Google wohl schon seit einigen Wochen verstärkt an der finalen Version von Android 14 arbeitet, fällt das Sicherheitsupdate im August eher klein aus und konzentriert sich in Bezug auf die Behebung von Fehlern ausschließlich auf das Pixel Tablet und das Pixel Fold.

Die Software-Aktualisierung trägt die Versionsnummer TQ3A.230805.001.B1 (zuvor: TQ3A.230705.001.B4) und wird ab sofort ausgerollt. Nachfolgend die Release Notes:

Google Pixel Update – The August 2023 update includes bug fixes and improvements for Pixel users

Bluetooth

– Fix for issue occasionally causing Bluetooth keyboards to not connect

User Interface

– Fix for issue occasionally causing flickering or glitches while in Hub Mode