Google Pixel Tablet: Juli-Update verbessert Akkulaufzeit und Benutzeroberfläche

Nach Jahren der Abstinenz ist Google mit dem Pixel Tablet wieder auf dem Tablet-Markt vertreten – und konnte mit dem ersten Modell recht positive Rückmeldungen sammeln. Auch mein Redaktionskollege Oliver spricht sich für eine Kaufempfehlung aus, auch wenn es hier und da Verbesserungspotential in Richtung eines Pixel Tablet Pro gibt.

Das erste monatliche Sicherheitsupdate für das Google Tablet

In Sachen Software-Support gibt Google drei große Android-OS und fünf Jahre an Sicherheitsupdates an – der Anfang macht nun das jetzt zeitgleich auch die Pixel-Smartphones veröffentlichte Juli-Update.

Die Software-Aktualisierung trägt die Versionsnummer TQ3A.230705.001.B4 und umfasst Verbesserungen am Akku und an der Benutzeroberfläche. Nachfolgend die Release Notes:

The July 2023 update includes bug fixes and improvements for Pixel users – see below for details. Battery & Charging General improvements for charging, battery usage or thermal performance in certain conditions User Interface Fix for issue occasionally causing lock screen notification text to display behind unlock UI elements

Weitere Informationen zu den Anpassungen und Änderungen in Bezug auf die Sicherheit können in den Android– und Pixel-Sicherheitsbericht vom Juli nachgelesen werden.

