Google Pixel Tablet: Neue Funktion wäre auch für Smartphones praktisch

Google wird uns 2023 das erste Pixel Tablet in die Hände legen und man hat schon verraten, dass es eine Besonderheit gibt: Ein Dock, welches aus dem Tablet einen smarten Speaker mit Display macht. Dafür hat Google ein neues Feature entwickelt.

Einen Akku schont man am besten, in dem man diesen nicht immer wieder komplett auf 100 Prozent lädt. Es gibt die Regel, dass 80 Prozent optimal sind und wenn das einem ausreicht, sollte man es dabei belassen. Und das Pixel Tablet beherzigt das.

Packt man es auf das Dock, dann stoppt der Akkustand laut Mishaal Rahman bei 80 Prozent. Diese Funktion nennt sich „Dock Defender“ und baut auf einer Funktion für Android auf, die sicher viele von euch kennen und nutzen: Adaptive Charging.

Das Smartphone wird in der Nacht nicht komplett voll aufgeladen, sondern erst am Morgen und kurz vor dem Aufstehen. So wird verhindert, dass der Akku in der Nacht immer wieder zu 100 Prozent geladen wird und das schont dann den Akku.

Funktion wäre auch für Smartphones praktisch

Man kann den „Dock Defender“ natürlich auch umgehen und das Google Pixel Tablet voll aufladen, aber viele werden es vielleicht die meiste Zeit in diesem neuen Modus nutzen und langfristig sollte das die Akkulebenszeit doch etwas optimieren.

Ich persönlich kenne das auch von den Elektroautos, viele Testwagen bekomme ich auch mit der Einstellung, dass bis maximal 80 Prozent geladen wird. Und ich habe mir schon häufiger überlegt, dass sowas auch für ein Smartphone praktisch wäre.

In Zeiten von Home-Office und sehr guten Akkulaufzeiten würden mir meistens 80 Prozent an einem Tag ausreichen. Ich fände eine (optionale) Funktion praktisch, bei der man sowas einstellen könnte, wenn man das möchte. Und im besten Fall lernt mein Smartphone dazu und überlegt, wann ich die 100 Prozent überhaupt benötige.

Samsung Galaxy S23 Ultra: Das erwartet euch 2023 Die Flaggschiff-Saison 2023 startet bald und wir haben ja schon erste Modelle aus China gesehen. Diese kommen auch irgendwann zu uns, aber den Anfang macht in der Regel Samsung. So auch in diesem Jahr, denn es geht schon sehr bald…8. Januar 2023 JETZT LESEN →

-->