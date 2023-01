Samsung Galaxy S23 Ultra: Das erwartet euch 2023

Die Flaggschiff-Saison 2023 startet bald und wir haben ja schon erste Modelle aus China gesehen. Diese kommen auch irgendwann zu uns, aber den Anfang macht in der Regel Samsung. So auch in diesem Jahr, denn es geht schon sehr bald los.

Doch was erwartet euch beim Samsung Galaxy S23 Ultra in diesem Jahr? Was sind die Highlights? Wie sieht es aus? Und wann kommt es? Diesen Fragen will ich heute auf den Grund gehen und es wird Zeit für eine kleine Flaggschiff-Preview 2023.

Video: Das Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 Ultra: Die Eckdaten

6,8 Zoll OLED-Display mit 120 Hz

Snapdragon 8 Gen 2 (Sonderedition)

8 bis 16 GB Arbeitsspeicher

128 GB bis 1 TB interner Speicher

Akku mit 5.000 mAh

Triple-Kamera (200 + 12 + 10 MP)

Android 13 mit One UI 5.1

Integrierter S Pen

Da sich optisch nichts verändert, gehe ich auch 2023 von 163,3 x 77,9 x 8,9 mm aus und würde mit ca. 230 g rechnen. Bei den Farben gibt es Schwarz, Grün, Rosé und Beige. Die Renderbilder im Beitrag zeigen übrigens nur die schwarze Version.

Samsung Galaxy S23 Ultra: Das Design

Samsung Galaxy S23 Ultra: Preis & Datum

Bei der Ankündigung steht ein Event am 1. Februar im Raum, es soll aber zeitlich so stattfinden, dass wir die S23-Reihe am 2. Februar in Deutschland sehen. Letztes Jahr wurde die S22-Reihe um 16 Uhr vorgestellt, darauf tippe ich dann auch 2023.

Samsung lässt sich in der Regel nicht viel Zeit bis zum Marktstart, es sind oft um die zwei Wochen. Daher würde ich auf den 16. Februar 2023 tippen. Und ich gehe davon aus, aber das ist reine Spekulation, dass es in diesem Jahr etwas teurer wird:

Samsung Galaxy S23: ab 899 Euro

ab 899 Euro Samsung Galaxy S23+: ab 1.099 Euro

ab 1.099 Euro Samsung Galaxy S23 Ultra: ab 1.299 Euro

Samsung Galaxy S23 Ultra: Mein Fazit

Optisch wird sich gar nicht so viel tun und ich vermute, dass Samsung den Fokus auf die neue Kamera mit 200 Megapixel legt. Wobei ich im Alltag mit keinem großen Unterschied rechne. Doch für uns in Europa ist das Flaggschiff dennoch spannend.

Es gibt nämlich nicht nur eine Sonderedition des Snapdragon 8 Gen 2 für Samsung, wir sehen diesen Chip womöglich auch bei uns in Deutschland. Exynos ist raus und das wäre tatsächlich ein echter Mehrwert. Doch das war es vermutlich auch schon.

Das macht das Samsung Galaxy S23 Ultra für uns in diesem Jahr spannend, aber allgemein ist es wohl ein eher kleiner Schritt. Finde ich aber nicht schlimm, sofern man es mit dem Preisanstieg, mit dem ich fest rechne, nicht komplett übertreibt.

