Die Google Pixel Watch 2 wird wohl etwas teurer

Google wird wohl die Preise bei der Pixel 8-Reihe erhöhen und verlangt in diesem Jahr eine Ecke mehr. Doch wie sieht es bei der Google Pixel Watch 2 aus? Da hat uns jetzt eine zuverlässige Quelle die Details verraten. Spoiler: Es wird teurer.

Die WLAN-Version liegt demnach bei 399 Euro und die LTE-Version bei 449 Euro, in beiden Fällen geht es also 20 Euro hoch. Das ist nicht viel, aber es ist eben ein Preisanstieg. Beim Kauf eines Google Pixel 8 Pro gibt es übrigens in diesem Jahr wieder die Google Pixel Watch 2 kostenlos dazu (aber nicht beim Google Pixel 8).

Mal schauen, wie sich das in diesem Jahr entwickelt, aber letztes Jahr drückte die Aktion den Preis der Google Pixel Watch massiv nach unten. Ich habe auch hin und wieder gesehen, dass sie welche für 250 Euro verkauft haben. Danach stiegt der Preis aber wieder an und pendelte sich am Ende bei etwas mehr als 300 Euro ein.

