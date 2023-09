OnePlus Buds Pro 3 kommen: Auch für Deutschland?

Ich hätte zwar nicht so bald mit neuen OnePlus Buds Pro gerechnet, da die zweite Generation erst dieses Jahr vorgestellt wurde, aber es sieht so aus, als ob OnePlus eine dritten Generation geplant hat, die vermutlich schon ein Jahr später kommt.

So behauptet jedenfalls Mysmartprice, dass man das erste Bild der OnePlus Buds Pro 3 hat und es ein paar Neuerungen wie Bluetooth 5.3 gibt. Grundsätzlich sieht die neue Generation aber wie die alte aus, nur die matte Fläche fällt (leider) weg.

Es dürfte sicher etwas besseren Sound, ANC und Co. geben, sonst müsste man ja keine neue Generation zeigen, aber technisch tut sich wohl nicht viel. Man rechnet damit, dass sie mit dem OnePlus 12 (kommt vielleicht im Januar) gezeigt werden.

OnePlus Buds Pro 3 für Deutschland?

Sehen wir die OnePlus Buds Pro 3 dann auch in Deutschland? Das kann gut sein, denn die OnePlus Buds Pro 2 werden hier aktiv verkauft und man findet sie auch bei Amazon. Ich konnte sie sogar testen und sie sind durchaus eine Empfehlung.

Allerdings ist OnePlus mittlerweile nicht mehr so wirklich aktiv bei uns und lässt das Europa-Geschäft allgemein eher links liegen. Ich weiß also nicht, wie das dann 2024 aussieht und ob man, wenn es in diesem Markt sehr viele Alternativen gibt, zu einer Marke greift, die sich weitestgehend aus Deutschland zurückgezogen hat.

