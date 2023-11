Google Pixel Watch 3 könnte eine große Änderung mitbringen

Google präsentierte in diesem Jahr eine zweite Generation der Pixel Watch und zeigte damit auch, dass man an dieser Kategorie festhält. Wir gehen also davon aus, dass 2024 die Google Pixel Watch 3 kommt – mit einer großen Änderung.

Bei Wearable hat man ein Patent von Google entdeckt, welches das Konzept eines berührungsempfindlichen Rahmens zeigt. Die Idee ist, dass man gewisse Dinge über den Rahmen steuern kann. Zum Beispiel die Musiklautstärke durch „drehen“.

Google wäre nicht die erste Marke, die den Rahmen einer Smartwatch nutzt, um gewisse Dinge bei der Benutzeroberfläche oder in Apps zu steuern. Samsung nutzt zum Beispiel gerne eine drehbare Lünette bei gewissen Galaxy Watch-Modellen.

Ich finde das Bedienkonzept über den Rahmen nicht schlecht, wobei ich es bei der Samsung Galaxy Watch nicht mag, denn eine physische Lünette wäre nicht meine erste Wahl. Sollte eine Touch-Bedienung gut umgesetzt sein, wäre das aber eine spannende Neuerung. Bisher ist es nur ein Patent, mal schauen, was Google plant.

Fitbit Charge 6 im Test: Etwas mehr Google, aber reicht das noch? In den letzten Tagen habe ich neben der Apple Watch Ultra auch das neue Fitbit Charge 6 am anderen Handgelenk getragen und wollte wissen, ob ich mit einem Fitness-Tracker im […]6. November 2023 JETZT LESEN →

-->