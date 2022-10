Google Pixel Watch: Erstes „Billig-Zubehör“ bestellbar

Google langt beim offiziellen Zubehör für die Pixel Watch ordentlich hin. Doch es gibt – wie bei anderen Smartwatches auch – natürlich ebenso einen „freien Markt“ für Zubehörprodukte. Es wird gar nicht für jeden Zweck offizielles Zubehör angeboten. Dieses „Billig-Zubehör“ ist hingegen oftmals gar nicht so schlecht, wie man meinen mag. Das habe ich bereits bei Zubehör für die Apple Watch festgestellt.

So gibt es bereits von der Marke „Chofit“ Silikon-Armbänder in verschiedenen Farben, die kompatibel mit der Google Pixel Watch Armband sind für unter 20 Euro. Auch kann man für um die 25 Euro bereits ein Edelstahl-Uhrenarmband (in drei Farben) von „Onetuo“ ordern. Vermutlich werden weitere Armbänder für die Google Pixel Watch in Kürze haufenweise bei Amazon auftauchen. Gier sollte man mal eine entsprechende Suche im Auge behalten.

Schutzfolien und Schutzring für die Google Pixel Watch

Auch passende Schutzfolien sind bereits für die Google Pixel Watch verfügbar. So verkauft atFoliX eine „ultraklare und Flexible FX Displayschutzfolie (3X)“ für um die 7 Euro oder Vaxson eine ähnliche Folie im Dreierpack für um die 13 Euro. Für etwa 14 Euro bietet Vaxson auch das Dreierpack 9H Panzerglasfolien sowie für etwa 16 Euro Anti-Spy-Schutzfolien an.

Der Hersteller „Ringke“ adressiert zudem die runde Form der Google Pixel Watch und vertreibt „bald“ einen schwarzen Edelstahl-Schutzring, der durch den vergleichsweise dicken Displayrand der Uhr auch keinerlei Displayinhalt beschneidet.

Google Pixel Watch: Das Edelstahl-Kettenarmband kostet 199 Euro Google verkauft für die Pixel Watch auch Wechselarmbänder. Mit dabei werden bald ein Edelstahl-Kettenarmband und ein Milanaise-Armband sein, welche bereits im Google Store gelistet sind. Mit dieser Listung wird auch der jeweilige Preis bestätigt. 199 Euro möchte Google für das…10. Oktober 2022 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->