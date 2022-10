Google Pixel Watch: Kalorien-Problem und Bild mit dünnem Rand

Google setzt bei der Pixel Watch auf Fitbit, aber kämpft da wohl zum Start noch mit Problemen. Die Meldungen über komische Kalorienangaben häufen sich und ich habe auch schon die ein oder andere Reaktion diesbezüglich bei Twitter gesehen.

Kalorien-Bug bei der Google Pixel Watch

Es handelt sich dabei auch nicht um kleine Abweichungen, sondern teilweise um Werte, die 50 Prozent über oder unter den Werten von anderen Wearables liegen. Bei Android Police hat man bei Google nachgefragt und die kennen diesen Bug.

Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man sich nie auf die Angabe verlassen soll. Meine Apple Watch zeigt auch keine echten Werte an und es ist absurd, wie hoch der Verbrauch manchmal ist, wenn man einfach nur ganz normal spazieren geht.

Doch am Ende ist der Wert eben immer „falsch“ und so bekommt man irgendwann ein Gefühl dafür. Mal schauen, ob Google die Abweichungen in den Griff bekommt, man arbeitet aber daran. Apropos Google und Pixel Watch, es gibt ein neues Bild.

Eine Google Pixel Watch mit dünnem Rand

In einem Blogeintrag von Google präsentierte man diese Woche 10 neue Features für Messages und hatte dabei eine Version der Pixel Watch, die sich derzeit wohl sehr viele wünschen würden, denn der dicke Rand ist der häufigste Kritikpunkt:

Das Bild wurde mittlerweile wieder entfernt, aber es ist nicht das erste Mal, dass Google den dicken Rand doch eher „verstecken“ möchte. Ein dünnerer Rand, ein neuer Chip und eine größere Version und die Google Pixel Watch 2 wäre ein Hit.

Video: Google Pixel 7 Pro vs. Samsung Galaxy S22 Ultra

