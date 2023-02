Google Pixel Watch: Neue Funktion ist leider nicht in Deutschland verfügbar

Es hat sich in den letzten Wochen schon angedeutet und ab sofort wird endlich die Sturzerkennung bei der Google Pixel Watch verteilt. Bei einem Sturz wird also ein Alarm ausgelöst und eine Person oder der Notruf kontaktiert. Mit einem Haken.

Die Funktion benötigt in der WLAN-Version ein Smartphone in der Nähe und mit LTE-Version benötigt man Empfang. Doch das ist nicht der Haken, der Haken ist, dass Deutschland nicht als Land dabei ist, welches diese Funktion jetzt bekommt.

Google zählt nur US, CA, UK, IE, FR, JP, AU und TW auf, das fehlt ein DE in der Liste. Was seltsam ist, denn es gab beim Launch damals ein Bild, auf dem diese Funktion in deutscher Sprache zu sehen war. Sie müsste also eigentlich kommen.

Warten wir mal die kommenden Wochen ab, vielleicht äußert sich Google dazu.

