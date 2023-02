Samsung Galaxy Watch 6 könnte ein neues Design mitbringen

Es ist noch etwas früh für eine neue Samsung Galaxy Watch, aber falls man sich bei Samsung treu bleibt (und davon gehen wir aus), dann werden wir die Samsung Galaxy Watch 6 im August sehen – vermutlich auch wieder mit einer Pro-Version.

Samsung Galaxy Watch 6: Ist das Glas gebogen?

Nun hat eine gute Quelle in erstes Detail verraten, denn die Samsung Galaxy Watch 6 soll auf ein gebogenes Glas an den Seiten setzen. Kennen wir so von der Apple Watch oder Google Pixel Watch, bisher waren die Samsung-Modelle aber flach.

Mehr wissen wir nicht, aber das dürfte durchaus für ein neues Design in diesem Jahr sprechen und ich vermute mal, dass sich die Samsung Galaxy Watch optisch stark an der ersten Google Pixel Watch orientieren wird. Die übrigens so aussieht:

Das wäre jetzt nicht die schlechteste Design-Entscheidung, denn mir gefällt das bei der Apple Watch und bei der Google Pixel Watch. Die Displays selbst dürften aber wieder flach sein, das sind sie bei Apple und Google, nur das Glas ist gebogen.

Letztes Jahr gab es die ersten guten Leaks ab März und April und ich gehe davon aus, dass die finale Entscheidung für 2023 jetzt feststeht und wir in den nächsten Wochen mehr Details zur Samsung Galaxy Watch 6 mit Wear OS erfahren werden.

TicWatch 5 Pro mit Wear OS 3: Die neue Highend-Smartwatch kommt bald Mobvoi wird uns in diesem Jahr endlich mal wieder eine neue Highend-Smartwatch mit Wear OS präsentieren, die auf dem aktuellen Stand der Technik und Software ist. Die TicWatch 5 Pro steht an und das neue Modell wird nicht nur mit…22. Februar 2023 JETZT LESEN →

-->