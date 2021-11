Google Play Store: Das sind die „besten“ Apps und Spiele 2021

Google hat die Nutzer vor ein paar Tagen gebeten, dass sie für ihre beste App und das beste Spiel im Play Store abstimmen sollen. Nun ist das Ergebnis da und man bewirbt ab heute die „Best of 2021“ (übrigens auch mobil im Google Play Store).

Die Android-Gewinner 2021

Die beste Android-App ist „PhotoRoom Studio“ und das beste Android-Spiel hat sich „Pokémon UNITE“ sichern können. Beim Spiel stimmten die Nutzer zu, doch bei der App war „Meditation for Sleep and Calm“ die erste Wahl der Nutzer.

-->

Es war vielleicht nicht das beste Jahr für mobile Apps und Spiele, aber man merkt auch allgemein, dass nach so vielen Jahren die Luft in den Stores etwas raus ist. In den Tech-Blogs, wie bei uns, spielen Apps auch kaum noch eine große Rolle.

Die Bestenlisten sind aber dennoch ein guter Zeitpunkt, um mal zu schauen, was denn so die Highlights des Jahres waren. Eine Übersicht der besten Apps 2021 im Google Play Store gibt es hier – das oben waren nur die Gewinner, es gibt mehr.

Google Play Store im Web bekommt endlich einen frischen Anstrich Der Google Play Store für die Android-Smartphones wurde in den letzten Jahren viel und manchmal sogar stark überarbeitet. Doch die Web-Oberfläche wirkte im Vergleich dazu schon immer etwas veraltet und das wird auch immer schlimmer. Laut Android Police soll sich…22. November 2021 JETZT LESEN →

-->