Google Play Award: Wählt die beste Android-App (und Spiel) 2021

Das Jahr neigt sich dem Ende, es wird also Zeit für die üblichen Bestenlisten im Dezember. Und wie in jedem Jahr könnt ihr bei Google auch mitwählen und eure Stimme für den Google Play Award abgeben – für eine Android-App und ein Spiel.

Das Voting ist jetzt online und über diese Seite im Google Play Store erreichbar, alternativ könnt ihr den Google Play Store auch einfach jetzt auf eurem Smartphone öffnen, die Play Awards sollten dort ganz oben sehr prominent beworben werden.

Das Voting endet am 17. November und die Gewinner gibt es dann sogar schon am 30. November. Und sie werden sicher eine Weile im Dezember prominent im Play Store von Google beworben – ein Sieg kann also sehr lukrativ für Entwickler sein.

