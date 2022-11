Google Play Store für Windows: Die Android-Spiele kommen

Windows wird zunehmend zu einer attraktiven Plattform für Android-Entwickler, denn das ist nicht nur ein großes Anliegen von Microsoft selbst, sondern auch von Google. Doch bei Google verfolgt man einen etwas anderen Ansatz als Microsoft.

Zum einen arbeiten die Unternehmen nicht zusammen, da sie zwar beide den Vorteil des anderen haben, aber nichts vom Umsatz abgeben wollen. Und während Microsoft mit Amazon arbeitet und normale Android-Apps will, so hat sich Google bekanntlich auf Android-Spiele fokussiert. Und da gibt es jetzt den nächsten Schritt.

Google Play Games geht in den USA und anderen Ländern in die offene Beta, man kann also ab sofort 85 Android-Spiele herunterladen. Deutschland ist leider noch nicht dabei, wer aber daran interessiert ist, der kann sich diese Seite hier speichern.

Ich bin mal gespannt, wie sich das mit Windows und Android entwickelt und ob das nur ein kurzer Trend wird, den die Unternehmen bald wieder ignorieren, oder ob in ein paar Jahren tatsächlich Android-Apps zum festen Bestandteil von Windows gehören.

Google Play Games wurde übrigens mal für 2022 angekündigt, aber ich wäre mir nicht so sicher, dass der Dienst wirklich noch in diesem Jahr an den Start geht.

