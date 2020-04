Google Play Store: „Lifeline: 8 wie unendlich“ aktuell kostenlos

Aktuell gibt es immer mal wieder einige kostenlose Spiele für Android und iOS und unser Leser Markus hat uns heute auf „Lifeline: 8 wie unendlich“ (Der englische Titel lautet „Lifeline: Halfway to Infinity“) aufmerksam gemacht.

Das Spiel gibt es aktuell kostenlos im Google Play Store für Android und kommt mit über 1000 Bewertungen auf 4,5 Sterne. Ich kenne die Lifeline-Reihe ehrlich gesagt nur vom Namen und habe noch nie einen Titel gespielt, aber ich weiß, dass es viele Fans da draußen gibt, die so eine Art von Spiel sehr gerne zocken.

Falls ihr dazu gehört, dann schaut einfach mal im Google Play Store vorbei, das Spiel ist aber auch abseits von dieser Aktion (mit 1,09 Euro) nicht gerade teuer. Ich weiß nicht, inwiefern die Lifeline-Titel (es scheint Teil 8 zu sein) aufeinander aufbauen, vielleicht gibt es Leser unter euch, die das besser beurteilen können.

Taylors Abenteuer geht weiter! In einem unbekannten Teil der Galaxie, gefangen in der Umlaufbahn eines schwarzen Lochs, braucht unser unererschrockener Held einmal mehr Hilfe. Und zwar DEINE! Taylor hatte gehofft, dass er an Bord des Raumschiffs Viridian endlich etwas verschnaufen könnte, aber ein unerwarteter Gast macht ihm einen Strich durch die Rechnung…