Google Play Store: Neue Option für App-Downloads

Google hat dem Play Store für Android eine neue Option bei den App-Downloads spendiert. Registriert man sich für ein Spiel, welches noch nicht auf dem Markt ist, dann wurde man bisher nur informiert, wenn man es herunterladen kann.

Google Play Store: Apps automatisch herunterladen

Nun verteilt Google laut Android Police ein Funktion, bei der es noch eine Option gibt: Den automatischen Download beim Release. Ihr müsst also nichts machen und das Spiel wird bei Veröffentlichung automatisch bei euch installiert.

-->

Diese Funktion hat sich schon vor einigen Wochen angedeutet und wird jetzt nach und nach für alle Nutzer verteilt. Ihr könnt es selbst ausprobieren, schnappt euch einfach euer Android-Smartphone, öffnet den Google Play Store und scrollt bei den Spielen etwas nach unten zu den „Spielen mit Vorregistrierung“.

Bei mir ist diese Option noch nicht verfügbar und ich kann mich nur für ein Spiel anmelden und mir eine Erinnerung schicken lassen. Ich habe das mit mehreren Titeln ausprobiert. Bei Google gilt aber wie so oft: Neue Funktionen werden gerne in Phasen nach und nach an alle Android-Nutzer da draußen verteilt.

Google Play Store: Zahl der Downloads bei der Suche Google zeigt bei der Suche im Play Store für Android einige nützliche Details an, wie zum Beispiel die durchschnittliche Bewertung der App. Dazu kommt dann auch der Hinweis, wenn die App oder das Spiel eine Empfehlung von Google sind. Google…26. März 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->