Grok: Tesla-Integration, Version 4, eigene Spiele und der „MechaHitler“

Grok, die KI von xAI, dem Unternehmen von Elon Musk, sorgt diese Woche für viele Schlagzeilen und die Meldungen hören nicht auf. Heute hat man Version 4 gezeigt und die soll ganze Quellcodes optimieren, eigene Serien und Filme ausdenken und sogar vollständige KI-Spiele entwickeln können. Das sagt jedenfalls Elon Musk.

Der Chef von xAI gibt an, dass die „trivialen Fragen“ für KI langsam ausgehen, denn selbst bei komplexen Prüfungen macht Grok „quasi keine Fehler“ mehr. Es geht jetzt also um das „echte Leben“ und der Tesla-Chef will wissen, ob KI auch mal ein eigenes Auto entwerfen kann. Apropos Auto, nächste Woche kommt Grok in Teslas.

Grok ist der neue „MechaHitler“

Doch es vergeht auch kein Tag, an dem es keine Kritik an Grok gibt, denn nach den Anpassungen, drehte die KI völlig frei und wurde rassistisch. Sie bezeichnete sich selbst als „MechaHitler“ und lobte Hitler persönlich. Sucht man bei X nach einigen Beispielen, dann findet man Antisemitismus vom Feinsten … kompletter Vollmüll.

Es ist unklar, ob das der Grund für den Abgang von Linda Yaccarino war, aber sie ist diese Woche direkt als CEO zurückgetreten. Und Elon Musk? Der sieht darin bisher kein Problem, wie immer, und ignoriert die Kritik. Zur Not waren es die „Woken“, wie so oft, wenn man simplen Menschen schnell einen Schuldigen präsentieren muss.

Elon Musk muss dann auch liefern

Doch von der Kritik abgesehen, bin ich gespannt, was hinter den Aussagen von Elon Musk steckt, der ja bekanntlich zu Übertreibungen neigt. Wenn es nach Elon Musk geht, würden wir alle schon seit 5 Jahren autonom fahren und die Teslas wären alle Robotaxis und würden Geld für ihre Besitzer verdienen. Ist aber nicht so.

Bei Elon Musk gilt also, wie so oft, dass man abwarten sollte, was wirklich kommt. Er träumt zum Beispiel von einem Grok-KI-Spiel für 2026, aber ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte, dass das nicht passiert. Doch das KI-Wettrennen ist in vollem Gange und man merkt, dass das Thema wichtig für Elon Musk ist.

