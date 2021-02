Google Play Store: Update räumt in den Einstellungen auf

Google wird demnächst das Hamburger-Menü beim Google Play Store entfernen und die Optionen dann hinter dem Icon für euren Account verstecken. Doch mit dieser Änderung wird es auch einen neuen Aufbau für die Einstellungen geben.

Wie Android Police berichtet, wird Google bei den Einstellungen im Play Store ein bisschen aufräumen. Das folgende Bild zeigt zwei Screenshots vom Google Play Store. Links ist das neue und rechts das alte Menü für Einstellungen zu sehen.

Google sortiert die Punkte also in vier Bereiche, was deutlich aufgeräumter wirkt. Es ist derzeit aber noch nicht klar, wie und wann diese Änderung kommen wird. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Google sowas einige Wochen oder gar Monate mit wenigen Nutzern testet, die Reaktionen analysiert und sie dann für alle verteilt.

