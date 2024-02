Google Store mit Angeboten für Pixel-Smartphones und mehr

Google hat diese Woche ein „exklusives Angebot“ im Google Store versprochen, welches heute starten soll. Und so ist es auch, denn ab sofort ist der „48-Stunden-Flash-Sale“ online. Laut Google gibt es „15 Prozent auf das gesamte Sortiment“.

Pixel-Smartphones, Speaker und Co. sind also dabei, aber es gibt laut Google auch Ausnahmen, dazu zählen Nest Mini, Nest Audio, Pixel 7 Pro und Pixel 7. 15 Prozent auf die UVP sind auch nicht immer gut, da lohnt sich also direkt ein Preisvergleich.

Es gibt aber ein paar Produkte, bei denen es sich lohnen könnte und die es nicht so oft im Einzelhandel gibt, Cases oder Armbänder zum Beispiel. Schaut also einfach mal im Google Store vorbei, vielleicht spricht euch dort ja doch ein Angebot an.

