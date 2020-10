Google Suche auf dem iPhone: Apple verdient damit viel Geld

Google ist seit Jahren die Standard-Suche auf dem iPhone und anderen Geräten von Apple. Dabei passt das seit einiger Zeit nicht mehr zusammen, da Apple auf Keynotes gegen Google und Co. bei der Privatsphäre schießt. Man hat es ja sogar geschafft 5G mit Fokus auf Privatsphäre beim iPhone 12 zu vermarkten.

Doch Geld stinkt nicht und es hat einen Grund, dass Google weiterhin der Standard ist. In den USA hat sich das United States Justice Department die Marktmacht von Google vorgenommen und will diese untersuchen. Dabei ist laut NYT auch ein Detail ans Licht gekommen: Apple bekommt 8 bis 12 Milliarden Dollar pro Jahr.

-->

Diese Summe zahlt Google nur dafür, dass man die Standard-Suche beim iPhone, iPad und Co. ist. Und wenn man so eine große Summe für ein Produkt ausgibt, das eigentlich „kostenlos“ ist, dann dürfte klar sein, dass sich das für Google lohnt und man mit den Daten der Apple-Nutzer extrem viel Geld verdient.

In fact, Mr. Cook and Mr. Pichai met again in 2018 to discuss how they could increase revenue from search. After the meeting, a senior Apple employee wrote to a Google counterpart that “our vision is that we work as if we are one company,” according to the Justice Department’s complaint.