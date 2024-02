Google testet neues und besseres Google Maps

Google arbeitet kontinuierlich an Google Maps, einem der wichtigsten Dienste des Unternehmens. Außerdem ist Google dafür bekannt, dass man mittlerweile voll auf KI setzt. Jetzt möchte man diese beiden Dinge für die Zukunft kombinieren.

In den USA startet eine Testphase, in der man das neue LLM (Large Language Model) in Google Maps für die Suche nutzen kann. Die Idee: Nutzer sagen einfach nur, was sie sich vor Ort anschauen wollen, und Google Maps liefert ein Ergebnis.

Beispiel von Google: Besucht man San Francisco, dann reicht es, wenn man „Orte mit Vintage-Flair in SF“ eingibt und Google nutzt die Datenbank von über 250 Millionen Orten und über 300 Millionen Einträgen und kombiniert das mit der KI.

Die Idee ist also, dass man sich nicht lange vor Ort informieren muss, wenn man zum Beispiel mal ein gemütliches Café mit einem Blick auf einen See sucht, das sucht Google Maps für euch heraus. So möchte man Google Maps verbessern.

Bisher gibt es diese Funktion nur für Local Guides in den USA, es ist ein Experiment laut Google. Doch man möchte das neue Google Maps mit KI nach und nach für alle Nutzer verteilen, es wird also, auch wenn es eine Weile dauert, zu uns kommen.

