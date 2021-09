Google TV soll kostenlose Sender bekommen

Google will Google TV (ehemals Android TV) wohl attraktiver machen, denn wenn man einem Bericht von Protocol glaubt, dann sollen bald kostenlose Sender zur Plattform hinzugefügt werden. Womöglich sogar noch in diesem Jahr (Herbst).

Google TV mit Live-TV und Werbung

Was bedeutet das? Google will die Sender im Live-Tab anzeigen und es soll sich um Sender handeln, die wie klassische TV-Sender aussehen und sich mit Werbung finanzieren. Zum Start gibt es dieses Angebot aber vermutlich nur in den USA.

Wie kann man sich das genau vorstellen? Die Quelle vergleicht es mit Samsung TV Plus, was sicher einige von euch kennen. Hier gibt es eine Auswahl an Sendern, die direkt nach der Einrichtung der Smart TVs verfügbar sind – mehr dazu hier.

Kostenlose Sender mit Werbung sind durchaus beliebt bei solchen Plattformen und das Angebot ist in den letzten Jahren größer geworden. Auch einige klassische Medienunternehmen haben exklusive Sender nur für diesen Zweck gestartet.

Dieser Schritt könnte durchaus interessant sein, wobei ich ehrlich gesagt doch sehr skeptisch bin, was einen Start in Deutschland (oder eben global) betrifft. Google wird das sicher in Angriff nehmen, wenn das in den USA erfolgreich ist, aber Google ist nicht unbedingt dafür bekannt sowas direkt in allen Märkten anzugehen.

