Google findet Veranstaltungen in der Nähe

Google findet nun Veranstaltungen in der Nähe. Theaterstücke, Konzerte und Veranstaltungen in der Nähe werden ab sofort in der Google-Suche angezeigt. Tickets können anschließend über die Websites der jeweiligen Anbieter erworben werden.

Ab sofort könnt ihr auf eurem Smartphone oder Desktop nach „Veranstaltungen in der Nähe” oder zum Beipsiel nach „Konzert” oder „Silvester Party” suchen und findet so nicht nur eine Liste von Veranstaltungen von verschiedenen Websites wie Eventim, Reservix, AdTicket, MeineStadt und Elbphilharmonie, sondern auch Informationen zu dem Event direkt in der Google-Suche.

Tippt man ein Event an, erhält man einen Überblick über Zeit, Ort, Ticketanbieter und andere Informationen zur Veranstaltung. Finde ich recht nützlich.

