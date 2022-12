Google veröffentlicht Jahresrückblick 2022

Der Google Jahresrückblick 2022 ist da. Google präsentiert damit die Suchtrends des Jahres und veröffentlichen die aufsteigenden Suchbegriffe und viel diskutierten Fragen aus 2022, die Nutzer in Deutschland beschäftigten und mithilfe der Google Suche weitere Informationen gefunden haben.

Ukraine, Sport, 9-Euro-Ticket und Affenpocken: Erstmals seit Beginn der Pandemie zählt Corona nicht mehr zu den gefragtesten Themen in der Google Suche. Die Liste der Suchbegriffe des Jahres führt jedoch ein Ereignis an: die russische Invasion in die Ukraine.

Daneben dominierten sportliche Großveranstaltungen wie unter anderem die Frauen-Fußball-EM 2022 das Suchinteresse. Unter den viel diskutierten Fragen aus 2022 waren „Warum ist Benzin so teuer?“ und „Warum ist Layla verboten?“.

Suchbegriffe des Jahres: Ukraine, WM 2022 und Olympia 2022

Persönlichkeit mit dem stärksten Anstieg im Suchinteresse: Vladimir Putin

Schlagzeilen des Jahres: Ukraine, Affenpocken und 9-Euro-Ticket

Serie des Jahres: Jeffrey Dahmer

Info Bitte beachtet, dass es sich bei den Listen wie immer nicht um die meistgesuchten, sondern trending Begriffe handelt, also Suchanfragen, die einen besonders starken Anstieg im Suchinteresse im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen.

