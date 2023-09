GTA 6: Echter Leak oder doch nur gute KI?

Derzeit macht eine mutmaßliche Sprachmemo von Strauss Zelnick die Runde, in der man den Chef von Take Two zwei Termine nennen hört: 23. Oktober 2023 und 24. Oktober 2024. Die Ankündigung und der Release von Grand Theft Auto 6.

GTA 6: Leak nur eine gute KI-Stimme?

Am Wochenende wurde fleißig diskutiert, ob der Clip echt ist, denn sowas könnte eine moderne KI auch leisten. Ja, es wäre eine gute Fälschung, aber es gibt auch Zweifel, da der Chef von GTA „Vee Iii“ und nicht von „Six“ spricht, was seltsam ist.

Ein Twitter-Nutzer berichtet jedenfalls, dass es eine Urheberrechtsverletzung gab und solche Aktionen sind oft ein Hinweis für die Authentizität von Leaks. Auf der anderen Seite: Es gibt Zweifel, warum sollte Rockstar Games diese so ausräumen?

Der Leak würde jedenfalls gut zu den Gerüchten passen, vielleicht aber auch etwas zu gut. Man darf skeptisch sein, sehr skeptisch sogar. Doch falls es ein Fake ist, dann finde ich es auch ein interessantes Beispiel, wie gut KI mittlerweile schon ist.

Den Clip werde ich hier nicht einbinden, wer allerdings nach „GTA 6“ und „Strauss Zelnick“ sucht, der findet diesen schnell in sozialen Netzwerken und bei Google.

Nintendo Switch 2: Abwärtskompatibel, Kamera und neue Cartridges Nintendo arbeitet angeblich an einer neuen Konsole für 2024 und da sie der Switch ähnlich ist, wird diese gerne als Switch 2 bezeichnet. Wobei ich davon ausgehe, dass sich Nintendo […]2. September 2023 JETZT LESEN →

-->