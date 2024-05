Apple Vision Pro in Deutschland: Schulungen laufen bereits

Apple Inc. bereitet sich laut Insiderinformationen darauf vor, das Vision Pro-Headset auch außerhalb der USA zu verkaufen und testet damit, ob das 3.499 Dollar teure Mixed-Reality-Headset international ankommt.

In den vergangenen Tagen hat das Unternehmen in Cupertino, Kalifornien, Schulungen für seine internationalen Vertriebsmitarbeiter abgehalten, um ihnen zu zeigen, wie sie den Kunden das Gerät vorführen können. Diese Schulungen dauern bis zu vier Tage und haben in der vergangenen Woche begonnen.

Apple Vision Pro: Baldiger Start in Deutschland?

Vision Pro ist das größte neue Produkt von Apple seit Jahren und läutet laut CEO Tim Cook die Ära des räumlichen Rechnens ein. Wegen des hohen Preises und des Mangels an überzeugenden Anwendungen ist das Gerät bisher ein Nischenprodukt. Nach der Worldwide Developers Conference Anfang nächsten Monats will Apple die Vision Pro jedoch erstmals auf internationale Märkte bringen, darunter Deutschland, Frankreich, Australien, Japan, Südkorea, Singapur und China.

In China hat die Vision Pro bereits die notwendige Qualitätszertifizierung erhalten. Apple hat jedoch noch keine genauen Angaben darüber gemacht, in welchen Ländern das Gerät erhältlich sein wird.

Das Unternehmen hat auch Maßnahmen ergriffen, um dem nachlassenden Interesse in den USA entgegenzuwirken, indem es das Headset intensiver bewirbt und Mitarbeiter nach Vorführungen befragt, warum Kunden das Gerät möglicherweise nicht gekauft haben. Darüber hinaus könnte die Einführung einer günstigeren Version des Headsets sowie das Update auf die zweite Version des Betriebssystems visionOS im Juni der Vision Pro einen weiteren Schub geben.

