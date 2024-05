Neuer Kia EV6 kommt mit mehr Reichweite daher

Kia wird uns in den kommenden Tagen einen „neuen Kia EV6“ präsentieren und hat bereits die ersten Teaserbilder veröffentlicht. Details nannte man keine, aber jetzt wurde die neue Version bei einer Behörde in Südkorea zertifiziert und dort wurde die Akkugröße entdeckt. Der Akku des neuen Kia EV6 wächst auf 84 kWh an.

Damit steigt die Reichweite um ein paar Kilometer und das Facelift dürfte mit dem etwas größeren Akku sehr nah an die 600 km nach WLTP-Standard kommen. Der neue Hyundai Ioniq 5 kommt auf 570 Kilometer mit diesem größeren Akku, aber ich gehe davon aus, dass der Kia EV6 weiter kommt, da er eine andere Form besitzt.

Die finalen Details zum neuen Kia EV6 soll es noch in diesem Monat geben und man darf davon ausgehen, dass das Facelift noch in diesem Jahr zu uns kommt. Es soll übrigens auch ein neues Kia EV6 GT geplant sein und da bin ich mal gespannt, ob dieser auf dem Level des ersten Hyundai Ioniq 5 N bei der Leistung sein wird.

