Günstiges Elektroauto: Volkswagen e-up! ab sofort wieder bestellbar

Ab sofort ist der vollelektrische Kleinwagen Volkswagen e-up! wieder bestellbar. Der e-up! wurde laut VW bis heute weltweit mehr als 80.000-mal verkauft und erreichte im Jahr 2021 Platz zwei der Zulassungen vollelektrischer Fahrzeuge in Deutschland.

Das Fahrzeug hatte sich in den vergangenen Jahren zu einem Verkaufsschlager entwickelt. Das liegt natürlich auch am Preis, denn mit Förderung ist das Fahrzeug für unter 20.000 Euro zu haben. In der Folge stiegen die Lieferzeiten auf bis zu 16 Monate. Ende 2020 nahm Volkswagen daher für den Kleinstwagen vorübergehend keine Bestellungen mehr an.

-->

Die Produktion zur Abarbeitung des Bestellbestandes lief auch 2021 weiter. Daher rangierte der e-up! im vergangenen Jahr mit rund 30.800 Auslieferungen markenübergreifend auf Rang zwei der beliebtesten Elektrofahrzeuge in Deutschland.

Nachdem der Bestellbestand jetzt abgebaut wurde, ist das Modell aus dem Segment unterhalb des ID.3 nun wieder in Deutschland bestellbar und soll auch sukzessive in weiteren europäischen Märkten angeboten werden.

VW e-up! bietet bis zu 258 Kilometer Reichweite

Der ab sofort bestellbare e-up! Style „Plus“ verfügt über einen 61 kW (83 PS) starken E-Antrieb mit einem Drehmoment von 210 Nm. Seine maximale WLTP-Reichweite beträgt bis zu 258 Kilometer.

VW gibt einen Verbrauch von 12,7 kWh (kombiniert) auf 100 Kilometern an. Das Modell ist serienmäßig unter anderem mit einer CCS-Ladedose, dem Spurhalteassistenten „Lane Assist“, einer Klimaanlage „Climatronic“, einem Multifunktionslenkrad in Leder und den 15-Zoll-Leichtmetallrädern „Blade“ ausgestattet.

Bei 40 kW DC-Ladeleistung sollen 60 Minuten reichen, um die Akkus wieder zu 80 Prozent aufzuladen. Mit Wechselstrom dauert eine 80-Prozent-Ladung mit 7,2 kW Leistung etwas über vier Stunden. Der Listenpreis für die aktuelle Version liegt bei 26.895 Euro inklusive Mehrwertsteuer vor Abzug der „Umwelt- und Innovationsprämie“ in Höhe von 9.570 Euro.

Nissan kündigt neues Elektroauto an Es ist in der heutigen Zeit ja schon fast eine Sensation, wenn eine Marke ein neues Elektroauto für die kommenden Jahre ankündigt, was mal kein SUV ist. Und auch bei Nissan steht jetzt ein Elektro-SUV an und der Leaf wird…18. Februar 2022 JETZT LESEN →

-->