Nissan kündigt neues Elektroauto an

Es ist in der heutigen Zeit ja schon fast eine Sensation, wenn eine Marke ein neues Elektroauto für die kommenden Jahre ankündigt, was mal kein SUV ist. Und auch bei Nissan steht jetzt ein Elektro-SUV an und der Leaf wird zum SUV umgebaut.

Nissan plant Elektro-Limousine für 2025

Doch für 2025 steht bei Nissan ein neues Elektroauto an, was auf dem Teaser wie eine ganz normale Limousine aussieht. Details hat man noch keine genannt, aber es soll passend zu diesem Modell auch ein elektrisches Pendant von Infinity geben.

Laut Nissan ist das Modell ein Teil der neuen Ambition 2030-Strategie, die man mit Renault und Mitsubishi vor ein paar Tagen vorgestellt hat. Als Standort hat man sich Canton in den USA ausgesucht, das Werk wird jetzt entsprechend umgebaut.

Es wird zwar noch ein paar Jahre dauern, aber ich freue mich, dass da jetzt endlich auch mal langsam normale Limousinen kommen, die dann auch noch eine Elektro-Plattform nutzen. SUVs verkaufen sich gut, ich weiß, aber abgesehen vom Model 3 (meistverkauftes Elektroauto) ist der Markt für normale Limousinen dünn besiedelt.

