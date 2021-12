Halo: Nächster Titel könnte „The Endless“ heißen

Passend zum Launch von Halo Infinite wurde heute ein Patenteintrag entdeckt, in dem sich Microsoft den Titel „The Endless“ gesichert hat. Jetzt wird natürlich direkt spekuliert, ob ein weiterer Teil in Planung und das womöglich der Name dafür ist.

Was ist „HALO: THE ENDLESS“?

Details gibt es keine, es könnte also auch nur ein DLC sein, es könnte ein ganz anderes Spiel sein, es könnte vielleicht auch der ursprüngliche Titel gewesen sein (eher nicht mit Blick auf das Datum des Antrags), wir wissen es offiziell nicht.

Ich habe Halo Infinite noch nicht durchgespielt, aber ein paar Reviews gesehen und dort ist mir öfter begegnet, dass es sich wie ein Neuanfang für die Reihe anfühlt. Es wäre also möglich, dass 343 Industries direkt einen weiteren Halo-Titel plant.

HALO: THE ENDLESS – Trademark Detailshttps://t.co/gMuFQPDM9S — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) December 9, 2021

