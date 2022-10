Handyvertrag: „Ossi“ mögen Samsung und „Wessi“ setzen auf Apple

In Ostdeutschland sind Smartphones von Samsung am beliebtesten, im Westen der Bundesrepublik Geräte von Apple. Die Datenbasis für die Erhebung sind alle im Jahr 2021 über CHECK24 abgeschlossenen Mobilfunkverträge.

Kunden des Preisvergleichsanbieters CHECK24 in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen greifen am häufigsten zu einem Endgerät von Samsung, wenn sie sich für ein Handy mit Vertrag entscheiden. In allen anderen Bundesländern liegt Apple auf dem ersten Platz.

Dort, wo es Samsung nicht auf den ersten Platz als beliebtester Smartphonehersteller schafft, liegt der südkoreanische Handybauer auf dem zweiten. Gleiches gilt für Apple. In allen Bundesländern auf den dritten Platz schafft es der chinesische Elektronikhersteller Xiaomi.

Gerade für die teuren Flaggschiff-Smartphones der großen Hersteller ist ein sogenanntes Bundle aus Vertrag und neuem Handy für viele Verbraucher interessant.

Höchster Anteil Apple-Geräte in Hamburg

Den höchsten Anteil an Apple Geräten gibt es in Hamburg. Dort wählten im vergangenen Jahr 59,0 Prozent der CHECK24-Kunden, die ein Handy mit Vertrag bestellten, ein Gerät des kalifornischen Technologieunternehmens. Den niedrigsten Anteil von Apple-Geräten gibt es in Sachsen-Anhalt. Dort entschieden sich nur 39,6 Prozent für ein iPhone.

Besonders viele Smartphones von Samsung gibt es in Mecklenburg-Vorpommern (46,6 Prozent), verhältnismäßig wenige in Hamburg (32,2 Prozent). Insgesamt machen Geräte von Apple und Samsung in allen Bundesländern rund 90 Prozent der Bestellungen bei einem Vertrag mit Handy aus.

