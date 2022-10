Google: „Die Zeit für Wear OS ist jetzt!“

Analysen haben es bereits gezeigt und im Rahmen der Android Dev Summit 2022 hat Google es offiziell bestätigt: Wear OS wächst gerade sehr schnell. Seit man das OS zusammen mit Samsung entwickelt, haben sich die Zahl der aktivierten Geräte verdreifacht. Samsung alleine hat Wear OS also in die breite Masse gebracht.

Doch das ist nur der Anfang gewesen, so Google. Samsung hat gerade erst die Galaxy Watch 5 (Pro) auf den Markt gebracht und man selbst ist jetzt mit der Pixel Watch durchgestartet. Weitere Marken sollen folgen, bei Fossil gibt es jetzt zum Beispiel auch eine neue Smartwatch mit Wear OS 3. Google ist sehr zuversichtlich.

Wear OS: Google will Entwickler begeistern

Die „Zeit für Wear OS ist jetzt!“, so Google in einem Blogeintrag, der sich an die Entwickler richtet. Seit dem Sommer steht die finale Version von „Compose for Wear OS“ bereit, die es Entwicklern noch leichter machen soll, ihre App für Wear OS anzupassen. Und es gibt bereits erste Apps, die das für sich genutzt haben.

Ich bin gespannt, wobei Apps bei Smartwatches nicht ganz so entscheidend wie bei Smartphones oder Tablets sind. Doch die Dienste sind wichtig und man spürt, dass Google sich Mühe gibt. Bisher habe ich aber den Eindruck, als ob das nur Google und Samsung sind, die das so richtig pushen, die Konkurrenz eher nicht.

Viele Marken haben sich bei Wear OS zurückgezogen und der exklusive Deal mit Samsung hat sicher auch einige verärgert. Marken wie Fossil waren Wear OS all die Zeit treu, doch dort hatte man keinen Anspruch jetzt auch Vollgas zu geben. Die Chipkrise macht es nicht leicht, aber die könnte sich dann ab 2023 entspannen.

Wear OS: Google plant ein großes Update pro Jahr Mit der Google Pixel Watch startet diese Woche die erste Smartwatch von Google und es tut sich wieder etwas bei Wear OS. Letztes Jahr kam mit Wear OS 3 ein großes Update, doch wie geht es in Zukunft weiter? Google…11. Oktober 2022 JETZT LESEN →

-->