HANNA – Staffel 2 startet am 3. Juli bei Amazon Prime Video

Die acht Episoden der zweiten Staffel der Amazon Original Serie HANNA starten am 3. Juli 2020 in der englischen Originalfassung exklusiv bei Amazon Prime Video. Die deutsche Synchronfassung folgt dann allerdings erst später im Jahr.

Esmé Creed-Miles kehrt in der zweiten Staffel in der Titelrolle der Hanna zurück, Mireille Enos übernimmt wieder die Rolle als CIA-Agentin Marissa Wiegler und Dermot Mulroney ergänzt den Cast der Amazon Original Serie in den neuen Episoden erstmals in der Rolle des Utrax-Aufsehers John Carmichael.

HANNA – Staffel 2 Inhalt:

Nach ihrer Entdeckung am Ende der ersten Staffel weiß Hanna nun, dass sie nicht die einzige junge Frau mit außergewöhnlichen Fähigkeiten und einer militärischen Eliteausbildung ist. Das Utrax-Programm hat eine ganze Reihe an hochqualifizierten Teenagern hervorgebracht, die kurz davorstehen, in die tödliche „zweite Phase“ ihrer Entwicklung zu starten.

Alle acht Episoden der ersten Staffel von HANNA stehen weiterhin in der englischen Originalversion sowie der deutschen Synchronfassung zum Streamen bereit. Solltet ihr eine schnelle Internetleitung sowie ein Ultra-HD-fähiges TV-Gerät nutzen, könnt ihr HANNA auch in der 4K-Version streamen.

