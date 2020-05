HERE WeGo Deliver: Kostenlose Tourenplanung für Lieferdienste

HERE Technologies, eine Plattform für ortsbezogene Daten und Technologie, bietet mit HERE WeGo Deliver jetzt temporär eine kostenlose Lösung zur Tourenplanung und -optimierung.

Mit HERE WeGo Deliver können kleine und mittlere Unternehmen (oder auch jeder andere interessierte Nutzer) einen Lieferdienst aufsetzen, ohne zusätzlich in Softwareentwicklung und -implementierung investieren zu müssen.

Über ein webbasiertes Dashboard können die Lieferdienste ihre Lieferdaten laden, Routen optimieren und darstellen sowie die Auslieferung koordinieren. Dazu geben Nutzer alle Ziele sowie die Anzahl der Fahrer in das Online-Dashboard ein. HERE WeGo Deliver berechnet anschließend die optimale Route und Liefersequenz.

Die Fahrer erhalten ihren persönlichen Tourenplan per E-Mail. Diese öffnet dann automatisch HERE WeGo und lädt die Route mit ihren Zwischenstopps in die App, die dem Fahrer sprachgeführte Navigation bietet.

HERE WeGo ist als kostenloser Download für Android und iOS verfügbar.

Info HERE WeGo Deliver steht kleinen und mittleren Unternehmen bis 2021 kostenlos ohne Anmeldung oder Grundgebühr zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es hier.

