Hey Sonos, kommt ein Sprachassistent?

Sonos hat die eigenen Speaker in den letzten Jahren auch um Amazon Alexa und den Google Assistant ergänzt, könnte allerdings auch eigene Pläne haben. In einer Umfrage gab es nun den Hinweis, dass Sonos an einem eigenen Dienst arbeitet.

Werden wir bald „Hey Sonos“ sehen?

Der eigene Sprachassistent könnte über das Hotword „Hey Sonos“ geweckt werden und der Fokus liegt natürlich nur auf der Musiksteuerung – sprich Musik finden, abspielen, pausieren und was man hier eben im Alltag so benötigt.

Ein „smarter“ Assistent wird das nicht, denn Sonos plant auch keine Anbindung an die Cloud. Das bringt dann auch den Vorteil mit, dass man mit Privatsphäre werben kann, da sämtliche Daten von „Hey Sonos“ nur lokal verarbeitet werden.

Momentan möchte Sonos zunächst wissen, ob die Nutzer sowas wollen und auch nutzen würden. Das heißt nicht, dass Sonos diesen Schritt definitiv plant, denn es ist nur eine Umfrage. Sonos selbst wollte sich dazu nicht konkret äußern.

Die Frage lautet aber wirklich, ob sich das lohnt. Immerhin kann man das auch schon jetzt machen und lohnt es sich dann wirklich so viel Geld in einen Dienst zu stecken, nur damit die Daten lokal verarbeitet werden? Ich kann den Schritt ja durchaus verstehen, aber so ein Sprachassistent ist dann eben nicht günstig.

