Hisense auf dem Vormarsch: TV-Geschäft wächst immer weiter

Hisense behauptet seine Position als weltweit zweitgrößter Anbieter von Fernsehgeräten im Jahr 2023.

Dies geht aus dem „2023 Monthly Report of Global TV Shipment Volume of TV Brands“ des Marktforschungsinstituts AVC Revo hervor. Mit einem Liefervolumen von 25,9 Millionen Geräten auf den globalen Märkten bleibt Hisense die einzige Marke, die in den letzten sechs Jahren kontinuierlich unter den Top 5 TV-Marken der Welt gewachsen ist.

Das Unternehmen intensiviert in seine Globalisierungsstrategie und steigerte seine Auslieferungen im Ausland im vergangenen Jahr um 12,2 Prozent, insbesondere mit zweistelligem Wachstum auf den nordamerikanischen und europäischen Märkten. Auf der CES 2024 präsentierte Hisense neue Technologieprodukte, darunter ULED X TV und Laser TV, und erhielt mehr als 30 Auszeichnungen für Innovation und Produktleistung.

Wer ist auf dem TV-Markt noch vor Hisense? Samsung. Und Platz drei sichert sich TCL, Platz vier ergattert LG und auf Platz fünf kommt bereits Xiaomi.

