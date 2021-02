HMD Global stellt das Nokia 1.4 vor

HMD Global bringt mit dem Nokia 1.4 ein neues Smartphone mit einem HD+-Bildschirm auf den Markt.

Das Smartphone ist mit einem Qualcomm Snapdragon 215-Prozessor ausgestatet und richtet sich mit Android 10 (Go Edition, bereit für Android 11 Go Edition) an User, die ein kostengünstiges Smartphone suchen. An Bord sind ein 6,51“ (16,54 cm) Display im 20:9-Seitenverhältnis mit einer Auflösung von 720 x 1.600 Bildpunkten und ein Akku mit 4.000 mAh.

Weiterhin sind ein Dual-Kamera-Setup auf der Rückseite (Hauptkamera mit 8 MP, Makro mit 2 MP), ein interner Speicher von 16 GB (+ MicroSD-Slot), eine 3,5 mm Audio-Buchse und ein FM-Tuner verbaut.

Das Nokia 1.4 ist im März in Deutschland, Österreich und der Schweiz in den Farben Charcoal und Fjord mit 1 GB RAM / 16 GB ROM zu einer UVP von 109,- EUR bzw. 119,- CHF (inkl. MwSt.) erhältlich.

