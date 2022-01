Hogwarts Legacy und mehr Spiele: Großes PlayStation-Event erwartet

Gestern haben wir erfahren, dass Sony wohl ein großes PlayStation-Event im Februar plant und mittlerweile hat die Quelle nachgelegt: Es könnte am 3. Februar stattfinden. Es gab seit dem auch andere Quellen, die von Februar sprachen.

Hogwarts Legacy mit Gameplay und Datum?

Das würde bedeuten, dass Sony doch nicht Horizon Forbidden West abwartet, sondern die Chance womöglich nutzt, um ein letztes Mal auf der großen Bühne dafür zu werben. Außerdem stehen ja auch noch Gran Turismo 7, Forspoken und mehr in den kommenden Wochen an, ein Event dürfte sich also durchaus lohnen.

-->

Der Star der Show könnte jedoch der kommende Titel „Hogwarts Legacy“ sein. Eigentlich hätte das Harry Potter-Spiel noch 2021 kommen sollen, es wurde aber auf 2022 verschoben. Und bisher haben wir noch kein Gameplay-Material.

Sony könnte die Chance auch nutzen, um Sifu zu bewerben und Elden Ring wird bekanntlich auch im Februar erscheinen. Das ist zwar kein exklusives Spiel, aber ein AAA-Titel, mit dem man sicher gerne für die eigene Konsole werben möchte.

Sieht so aus, als ob da bald etwas kommt und uns Sony in einer größeren State of Play-Ausgabe die Details zum Frühjahr und Sommer nennen wird. Es könnte ein sehr großes Jahr für die PlayStation werden, daher wäre es durchaus möglich, dass wir in diesem Jahr auch mehr Events dieser Art sehen, als das 2021 der Fall war.

Mario Kart 9 für die Nintendo Switch könnte 2022 gezeigt werden Mario Kart 8 verkauft sich weiterhin prächtig und die Deluxe-Version, die quasi eine aufgewärmte Wii U-Version des Spiels ist, dominiert immer noch die Charts der Nintendo Switch. Doch wie geht es mit Mario Kart weiter? Eile hat Nintendo durch den…8. Januar 2022 JETZT LESEN →

-->