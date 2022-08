Home Connect Plus: Gigaset wird Partner

Home Connect Plus ist eine seit 2021 verfügbare App für Android und iOS, mit der man verschiedene Smart-Home-Geräte und ganze Systeme unterschiedlicher Hersteller miteinander verknüpfen und zentral steuern kann. Nun wird auch Gigaset ein Partner.

Ab sofort ist das Smart Home Portfolio von Gigaset mit seinen Sicherheits-, Komfort- und Energielösungen ebenfalls Bestandteil des Partnernetzwerks von Home Connect Plus. Gigaset-Kunden können so ihre existierende Lösung durch das Angebot anderer Hersteller erweitern.

So ist es inzwischen zum Beispiel möglich, eine „Haus verlassen“ Routine zu erstellen. Wird das smarte Türschloss verschlossen, gehen automatisch Lampen aus, die smarten Thermostate an den Heizkörpern regulieren auf 18° C und der smarte Saugrobotter startet seine Runde.

Die App ist kostenlos und sowohl mit Android als auch iOS kompatibel. Home Connect Plus verbindet bislang inkompatible Geräte-Kategorien zu einem intelligenten System und eröffnet so neue Möglichkeiten mit Automationen. Eine Liste aller kompatiblen Produkte findet ihr hier.

Home Connect Plus Preis: Kostenlos

