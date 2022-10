Homematic IP: App-Update bringt vereinfachte Geräte-Einrichtung und neue Funktionen

Ein neues Update für die Homematic IP-App steht bereit. Es trägt die Versionsnummern 2.13.x und bringt neue Funktionen und eine vereinfachte Geräte-Einrichtung mit.

Die Smart-Home-Lösung Homematic IP wurde wieder etwas angepasst. Durch einen neu gestalteten Anlern- und Konfigurationsprozess soll das Hinzufügen neuer Geräte in der Homematic IP App zukünftig leichter von der Hand gehen. Der optimierte Anlernprozess und neue Features für Homematic IP Geräte sind Teil des Homematic IP App Updates mit den Versionsnummern 2.13.0 (iOS) und 2.13.18 (Android).

Die grundlegenden Schritte des Anlernprozesses in der Homematic IP App wurden nicht verändert. Nutzer erhalten nun aber eine neue Logik und mehr Übersicht bei der Funktionszuordnung. So ist auf den ersten Blick zu erkennen, für welche Lösungen ein Gerät verwendet werden kann. Lässt sich das Produkt in mehreren Bereichen gleichzeitig verwenden, ist auch das jetzt sofort ersichtlich.

Neue Funktionen für Wandtaster und mehr

Die neue App Version erweitert außerdem den Funktionsumfang verschiedener Homematic IP Geräte. Der Homematic IP Türschlossantrieb kann Türen über ein Zeitprofil jetzt automatisch entriegeln.

Wandtaster und Fernbedienungen lassen sich ab sofort auch der Zutritts- oder Alarmlösung zuordnen, um den Hüll- oder Vollschutz scharf bzw. unscharf zu schalten oder den Türschlossantrieb anzusteuern.

Im Zusammenhang mit dieser Möglichkeit bietet es sich an, die neue Doppelklick-Funktion zu nutzen. Das optionale Feature verhindert ein ungewolltes Auslösen von Aktionen, da erst ein zweiter Tastendruck den Befehl ausführt.

Weitere Features des Homematic IP App-Updates:

Einzeltastenbetrieb für Homematic IP Schlüsselbundfernbedienungen.

User werden per Push-Nachricht über die Änderung ihrer Benutzerrolle informiert.

Die Einbauausrichtung von Markenschalter-Aktoren kann geändert werden, um einen Einbaufehler per „klick“ zu korrigieren.

Homematic IP Wired Eingangsmodule verfügen nun über eine Meldeverzögerung.

Das Update für die Homematic IP App mit den Versionsnummern 2.13.0 (iOS) und 2.13.18 (Android) wird ab sofort schrittweise über die jeweiligen App-Stores ausgerollt und sollte binnen weniger Tage allen Usern zur Verfügung stehen.

Homematic IP Preis: Kostenlos

