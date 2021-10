Homematic IP: Heizkörperthermostat EVO ist bestellbar

Zum Smart-Home-System Homematic IP von eQ-3 haben wir hier im Blog bereits einige Themen. Das liegt vor allem daran, dass ich es selbst zufrieden einsetze. Nun ist klar, dass das Heizkörperthermostat EVO ab sofort in den Vorverkauf startet und noch im Oktober ausgeliefert werden soll.

Homematic IP hatte das neue Heizkörperthermostat „Evo“ (HmIP-eTRV-e) bereits im Juni gezeigt. Für das Modell hat man den Red Dot Design Award „erhalten“. Technisch unterscheidet es sich nicht sonderlich von den bisherigen Modellen, hier geht es also vor allem darum, durch eine ansprechendere Optik neue Käuferschichten zu gewinnen. Und in der Tat schaut das Evo ganz nett aus.

-->

Was es kann, kennen wir bereits: Das Homematic IP Heizkörperthermostat bietet eine smarte Einzelraumregelung per dauerhaft kostenloser Smartphone-App. Alternativ lässt sich der Thermostat durch Drehen des Thermostatkopfes oder per Sprachsteuerung bedienen. Um eine bessere Griffigkeit des Drehknopfes zu erreichen, verjüngt sich der Kreisquerschnitt zu einer flachen Oberfläche, auf der Soll-Temperatur und Betriebsmodi ablesbar sind.

In Kürze soll das neue Heizkörperthermostat Evo auf den Markt kommen, wie eQ-3 heute verkündet hat. Der Preis liegt dabei bei 79,95 Euro und die Vorbestellungen bei ersten Händlern starten ab sofort. Der Onlineshop Reichelt.de listet das Gerät bereits und weist eine Lieferbarkeit ab 20. Oktober 2021 aus. Und auch bei ELV kann man es nun ordern, mit einem prognostizierten Lieferzeitpunkt von etwa zwei Wochen.

Homematic IP: Cashback-Aktion für Starter-Sets gestartet Das Smart-Home-System Homematic IP von eQ-3 war hier im Blog schon häufiger Thema. Das liegt unter anderem daran, dass ich es selbst nutze. Heute gibt es den Hinweis auf eine neue Cashback-Aktion. Im Oktober startet Homematic IP erneut seine Cashback-Aktion:…1. Oktober 2021 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->