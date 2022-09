Homematic IP: Heizkörperthermostat kompakt plus angekündigt – speziell für die Wohnungs- und Gebäudewirtschaft

Homematic IP hat ein neuen Heizkörperthermostat-Modell vorgestellt. In Kombination mit dem manipulationsgesicherten Gehäuse und einem Demontageschutz wurde der smarte „Heizkörperthermostat – kompakt plus“ speziell für die Anforderungen der Wohnungs- und Gebäudewirtschaft entwickelt. Er eignet sich aber auch für den Privateinsatz.

Der Heizkörperthermostat – kompakt plus ist in seiner Bauform kompakt und ragt kaum in den Raum hinein. Der neue Heizkörperthermostat kann direkt auf die häufig verwendeten Ventile mit M30 x 1,5 Gewinde montiert werden. Für Ventile von Danfoss werden Ventiladapter mitgeliefert und weitere Ad­apter stehen für fast alle Ventiltypen zur Verfü­gung.

-->

Einzelraumregelung und dynamisch-adaptiver Abgleich

Mit einer smarten Einzelraumregelung werden nur die Räume bedarfsgerecht beheizt, die tatsächlich benötigt werden. Die Wohnungs- und Gebäudewirtschaft hat andere Anforderungen als private Endanwender. Entsprechend wurde die Masse der eingesetzten elektronischen Heizkörperthermostate bislang von den Nutzern selbst beschafft. Das könnte sich mit dem neuen Modell ändern.

Der Heizkörperthermostat – kompakt plus bietet, wie auch andere Homematic IP Heizkörperthermostate, einen dynamisch-adaptiven Abgleich, der „gleichwertig zu einem konventionellen hydraulischen Abgleich ist“ und im Gegensatz zu diesem ohne Konfiguration, automatisch zu jedem Zeitpunkt in der Heizsaison erfolgt.

Der Homematic IP Heizkörperthermostat – kompakt plus soll voraussichtlich ab Januar 2023 im stationären und Online-Handel verfügbar sein. Ein Preis wurde vom Hersteller noch nicht genannt.

Homematic IP: Neue Cashback-Aktion gestartet Das Smart-Home-System Homematic IP von eQ-3 war hier im Blog schon häufiger Thema. Das liegt unter anderem daran, dass ich es selbst nutze. Heute gibt es den Hinweis auf eine frische Cashback-Aktion. Die Homematic IP Cashback Aktion startet im September.…1. September 2022 JETZT LESEN →

-->