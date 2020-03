Homematic IP: Hunter Douglas baut smarte Innenbeschattung

Homematic IP wird sich erstmals an der Produktion von Lösungen im Bereich der smarten Innenbeschattung beteiligen und kooperiert dafür mit dem niederländischen Hersteller Hunter Douglas.

Unter dem Namen „powered by Homematic IP“ sollen im Rahmen der Kooperation in Zukunft Rollos, Doppelrollos, Jalousien und Plissees entwickelt werden, die smart gesteuert und automatisiert werden können. Die Produkte sollen dabei in unterschiedlichen Farben und Designs erhältlich sein und auf Kundenwunsch auch „millimetergenau“ konfektioniert werden können.

Zur Kooperation teilt der Smart-Home-Hersteller mit:

Die Motoren der Produktlinie „powered by Homematic IP“ werden ausschließlich in Deutschland produziert und beinhalten unsere smarte Technik. So vereinen die Produkte die gewohnt hochwertige Produktverarbeitung aus dem Hause Hunter Douglas mit den umfassenden Automatisierungsmöglichkeiten von Homematic IP.

Die ersten gemeinsamen Produkte, fernsteuerbare Rollos und Doppelrollos, können laut Homematic IP „ab Sommer“ erworben werden.

