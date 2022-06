Homematic IP startet Benutzerrollen

Das Smart-Home-System Homematic IP startet ab sofort mit Benutzerrollen. Die neue Funktion ermöglicht es, die Nutzer einer Homematic IP Installation zu managen und ihnen eine von drei Rollen mit unterschiedlichen Berechtigungen zuzuweisen.

Die Verwendung der Benutzerrechteverwaltung bietet sich für jede Homematic IP Installation an, in der mehrere Smartphones registriert sind. Grundlage der neuen Funktion ist die Einteilung der Nutzer in drei Rollen:

Administrator: Der Administrator hat unbeschränkten Zugriff auf alle Bereiche und Einstellungen der Homematic IP App. Sensible Bereiche sind durch eine individuelle Administrator-PIN geschützt, welche die bisherige System-PIN ersetzt. Der Administrator legt die Rollen der anderen Nutzer innerhalb der Installation fest. Die Anzahl der Administratoren in einer Installation ist nicht beschränkt.

Normale Nutzer haben keinen Zugriff auf die PIN-geschützten Bereiche der Homematic IP App, zum Beispiel auf die Verwaltung der Zutrittsberechtigungen. Mit dieser Ausnahme können sie sämtliche Funktionen wie gewohnt nutzen und steuern. Eingeschränkte Nutzer: Eingeschränkte Nutzer sind reine Anwender. Sie können grundlegende Funktionen nutzen, die im Alltag benötigt werden, etwa die Licht- und Temperatursteuerung. Diese Nutzerrolle bietet sich zum Beispiel für Kinder, Haushaltshilfen oder Gäste an. Die Benutzeroberfläche eines eingeschränkten Nutzers enthält keinen „Basics“-Reiter und ist farblich gekennzeichnet.

Die Benutzerrechteverwaltung ist eine optionale Funktion, die in den Einstellungen der kostenfreien Homematic IP App aktiviert werden kann. Die aktivierende Person wird automatisch zum Administrator und legt eine Administrator-PIN fest. Zudem erhält sie einen spezifischen Wiederherstellungsschlüssel, der unbedingt sicher aufbewahrt werden muss.

Der Administrator kann nun weitere Benutzerrollen vergeben. Alle weiteren bisherigen Nutzer einer Installation werden nach der Aktivierung zunächst als normale Nutzer eingestuft.

Ausführliche Informationen und Anleitungen zur Verwendung der Benutzerrechteverwaltung finden sich auch in der aktuellen Version des Homematic IP Anwenderhandbuchs. Das neuste Update für die Homematic IP App wird ab sofort schrittweise über die jeweiligen App-Stores ausgerollt und sollte binnen weniger Tage allen Usern zur Verfügung stehen.

