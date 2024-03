Homematic IP und DoorBird: Das kann die Zutrittssteuerung

Im Rahmen der Light + Building 2024 haben die eQ-3 AG und die Bird Home Automation GmbH eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben. Wir hatten darüber bereits berichtet. DoorBird nennt nun weitere Details zur Kooperation.

Ab dem 4. Quartal 2024 wird eine umfassende Cloud-to-Cloud-Integration die nahtlose Anbindung der DoorBird Video Türstationen an das Homematic IP Smart Home System ermöglichen. Mit diesem Schritt können Nutzer den Zugang zu ihrem Zuhause steuern, indem die IP-basierten Video-Türsprechanlagen von DoorBird direkt in das Homematic IP Ökosystem integriert werden.

Direkte Kommunikation über die Homematic-IP-App

Die Homematic IP App wird Nutzer per Push-Nachricht auf dem Smartphone über Besucher an der Tür informieren und ermöglicht eine direkte Kommunikation durch die Übertragung von Audio- und Videosignalen von der DoorBird Türstation in die App.

Die gesamte Kommunikation zwischen beiden Systemen wird „nach den neuesten Standards“ verschlüsselt, so DoorBird. Die Homematic IP Cloud wird ausschließlich auf Servern in Deutschland betrieben. Das Homematic IP Smart Home System wurde bereits sieben Mal in Folge vom VDE in den Bereichen Protokoll-, IT- und Datensicherheit zertifiziert.

Zu den ausgewählten Partnern von Homematic IP gehören neben DoorBird auch Amazon Alexa, Google Home, Philips Hue, EZVIZ, VEKA Texino und Ease. Die Cloud-to-Cloud-Integration von DoorBird und Homematic IP wird ab dem 4. Quartal 2024 verfügbar sein.

Homematic IP kündigt Produktfeuerwerk an – die Home Control Unit kommt Im Rahmen der Light + Building, einer Faschmesse für Licht und Gebäudetechnik, hat Homematic IP ein wahres Produktfeuerwerk angekündigt. In diesem Jahr will die eQ-3 AG, das Unternehmen hinter dem […]3. März 2024 JETZT LESEN →

-->