Homematic IP kündigt Produktfeuerwerk an – die Home Control Unit kommt

Im Rahmen der Light + Building, einer Faschmesse für Licht und Gebäudetechnik, hat Homematic IP ein wahres Produktfeuerwerk angekündigt.

In diesem Jahr will die eQ-3 AG, das Unternehmen hinter dem Smart-Home-System Homematic IP, zahlreiche neue Produkte und Features auf den Markt bringen. In nahezu jedem Bereich gibt es Neuvorstellungen. Einen ersten, umfangreichen Ausblick hat das Unternehmen heute auf der „Light + Building“ gegeben.

Neue Homematic IP Zentrale kommt

Mit der Homematic IP Home Control Unit will man eine leistungsstarke Smart-Home-Zentrale auf den Markt bringen. Diese kommt im Herbst 2024 und zeichnet sich durch „Flexibilität im On- und Offline-Betrieb“, Plug-in-Funktionalität und Steuerung per App aus. Die EEBUS-Schnittstelle ermöglicht zudem künftig Energiemonitoring und -management im Smart Home.

Die Home Control Unit gibt dem Nutzer die volle Kontrolle über sein Smart Home, sowohl lokal als auch über den Homematic IP Cloud Server für erweiterte Funktionen, so das Unternehmen. Sie unterstützt über 150 Geräte aus dem Homematic IP Portfolio sowie Partnerlösungen wie Amazon Alexa, Google Home, Philips Hue und mehr.

Weitere Details gibt es leider noch nicht, sie sollen in den kommenden Monaten bekannt gegeben werden.

Homematic IP Neuheiten 2024

Der Hersteller eQ-3 gibt einen umfassenden Ausblick auf das Produktportfolio der kommenden Monate. Die Anwendungsbereiche Licht & Beschattung, Raumklima, Sicherheit & Alarm sowie Zutritt werden um neue Lösungen erweitert und ein neuer Bereich für Energiemanagement wird eingeführt. Zudem ist ein großes App-Update geplant. Dazu heißt es:

Dank der runderneuerten Homematic IP App für iOS und Android haben Anwender ihr Zuhause von überall im Griff – auch mit dem Tablet oder ihrer Smartwatch. Ein überarbeitetes Design und ein optionaler Dark Mode macht die Nutzung komfortabler denn je.

Eines der neuen Produkte ist das Homematic IP „Heizkörperthermostat – Flex“, das durch intelligentes Heizen den Wohnkomfort steigern und die Heizkosten um bis zu 33 Prozent senken soll. Mit Funktionen wie der automatischen Fenster-Offen-Erkennung, einem optionalen Flüsterbetrieb, und einem Always-on E-Paper-Display ermöglicht es eine Anpassung an den Tagesablauf und ist voraussichtlich ab dem 3. Quartal 2024 erhältlich.

Ebenfalls neu sind das Homematic IP Lightstrip Set (1 m und 2 m) mit Erweiterungsmöglichkeit auf bis zu zehn Meter und der Homematic IP Rohrmotor, der speziell für die Bedürfnisse von Handwerkern entwickelt wurde, voraussichtlich verfügbar ab Q3 2024 bzw. 2025.

Der Rohrmotor bietet ein patentiertes Stecksystem, einen bürstenlosen Gleichstrommotor sowie eine berührungslose und damit verschleißfreie Bremse.

Der Homematic IP Universal Motorschloss Controller und der Homematic IP Universal Türschloss Controller bieten neue Variabilität durch die Integration von Motorschlössern und Türöffnern in das Homematic IP Smart Home. Mit vielfältigen Anschlussmöglichkeiten sind sie ab Q4 2024 erhältlich.

Der Homematic IP Bewegungsmelder mit Schaltaktor – Außen überwacht den Außenbereich jedes Hauses und aktiviert Beleuchtung, Alarmsirenen oder andere Aktoren. Verfügbar ab Q2 2024.

Schließlich wurde auch eine Cloud-to-Cloud-Integration zwischen Homematic IP und DoorBird vorgestellt, die die Zutrittskontrolle komfortabler macht. Mit Video- und Sprachübertragung direkt in die Homematic IP App sowie Push-Nachrichten und Türöffnerfunktion haben Nutzer auch von unterwegs die Kontrolle über ihre Haustür, voraussichtlich verfügbar ab Q4 2024.

Die neuen Produkte und vor allem die neue Zentrale finde ich durchaus spannend, vor allem, weil ich privat selbst auf Homematic IP setze. Natürlich fällt auf, dass Homematic IP immer wieder nachgefragte Technologien wie HomeKit, Thread oder Matter nicht angesprochen hat. Allerdings sind so oder so noch zahlreiche Details unklar, nicht zuletzt die Preise für die neue Hardware. Diese dürften wir in den nächsten Wochen und Monaten erfahren, wir werden entsprechend berichten.

