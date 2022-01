Das ist das neue Honor Magic V

Die Magic-Reihe steht bei Honor für die Flaggschiff-Reihe und kommende Woche werden wir mit dem Magic V das erste Foldable sehen. Es gab schon einige Teaser und Details, doch MySmartPrice konnte jetzt alle Spezifikationen auftreiben.

Honor Magic V: Die Spezifikationen

Auf der Front gibt es ein 6,45 Zoll großes OLED-Display mit 2560x 1080 Pixel und auf der Innenseite sind es 7,9 Zoll mit 2272 x 1984 Pixel. Seltsamerweise ist das Display außen besser, denn es kommt mit 120 Hz daher, innen sind es nur 90 Hz.

Unter der Haube werkelt der Snapdragon 8 Gen 1, dazu kommen 12 GB RAM und man kann zwischen 256 und 512 GB Speicher wählen. Android 12 ist bereits die Basis, allerdings nutzt Honor die MagicUI in Version 6 als Benutzeroberfläche.

Hinten gibt es drei Kameras mit jeweils 50 Megapixel, eine Hauptkamera, eine für Ultraweitwinkel-Aufnahmen und eine, die Bilder optimieren soll. Seltsam, eigentlich hätte ich bei einem Flaggschiff eher mit einer guten Zoom-Kamera gerechnet.

Die Frontkamera besitzt 42 Megapixel, der 4.750 mAh große Akku kann mit bis zu 66 Watt geladen werden, es gibt Stereo-Speaker und wenn man das 293 Gramm große Foldable aufklappt, dann ist es wohl 160,4 × 141,1 × 6,7 Millimeter groß.

Honor Magic V mit Google-Apps?

Klingt nach einer passenden Alternative für das Samsung Galaxy Z Fold 3, wobei das ein besseres Display auf der Innenseite besitzt. Ich vermute fast, dass man das Panel bei BOE eingekauft hat (immerhin ist das Huawei Mate X2 die Grundlage).

Kommt das Honor Magic V mit Google-Apps nach Deutschland? Es scheint mal ein globaler Launch geplant zu sein, ich gehe also davon aus. Es wird aber sicher noch eine Weile dauern, kommende Woche steht zunächst der Launch in China an.

