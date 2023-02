Honor bringt Foldable-Flaggschiff nach Deutschland

Honor hat im Rahmen des Mobile World Congress neue Android-Smartphones für den deutschen Markt präsentiert, darunter das Honor Magic 5 Pro. Doch es gibt ein weiteres Flaggschiff für Deutschland und es handelt sich dabei um ein Foldable.

Das Honor Magic Vs kommt in den Farben Cyan und Schwarz für 1599,90 Euro zu uns und soll „ab dem frühen Sommer 2023“ erhältlich sein. Ein konkretes Datum haben wir also noch nicht, aber das klingt für mich nach dem ersten Halbjahr 2023.

Wir sprechen über ein 7,9 Zoll (10.3:9) großes Display auf der Innenseite und 6,45 Zoll (21,3:9) auf der Außenseite und unter der Haube werkelt der Snapdragon 8+ Gen 1 von 2022. Dazu kommen noch 12 GB RAM und 512 GB interner Speicher.

Die Hauptkamera löst mit 54 MP auf, dazu kommen 50 MP (Ultraweit) und 8 MP (Zoom). Der 4.900 mAh große Akku kann mit bis zu 66 Watt geladen werden, es gibt aber kein Qi und eine IP-Zertifizierung hat dieses Modell übrigens auch nicht.

Honor greift also das Samsung Galaxy Fold 4 an, mit 267 g ist es aber auch etwas schwerer und man sollte bedenken, dass wir im Sommer (August) schon über das Samsung Galaxy Z Fold 5 sprechen, da wird es das Magic Vs nicht leicht haben.

Weitere Details gibt es auf der offiziellen Webseite von Honor.

