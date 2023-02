Honor zeigt am Montag zwei Android-Flaggschiffe für Deutschland

Honor ist in diesem Jahr auf dem Mobile World Congress 2023 vertreten, der kommende Woche startet. Und es wird eine spannende Veranstaltung für die ehemalige Huawei-Untermarke, denn man hat einige Geräte im Gepäck dabei.

Am 27. Februar um 13:30 Uhr deutscher Zeit wird man nicht nur das Honor Magic Vs präsentieren, ein faltbares Flaggschiff im Fold-Formfaktor, es gibt auch die neue Magic 5-Reihe, bei der wir mit einem Honor Magic 5 Pro in Deutschland rechnen.

Ich bin auf die neuen Highend-Modelle gespannt, aber nicht nur aus technischer Sicht, sondern vor allem beim Marketing. Irgendwie wurde Honor nach dem großen Comeback ohne Huawei doch recht ruhig in Europa. Und ich bin gespannt, ob die neue Magic-Reihe wieder wie von Huawei aussieht oder mal eine klare Trennung ist.

Es würde Honor nicht schaden, wenn man die Unabhängigkeit von Huawei sieht.

