Kommentar: Das Samsung Galaxy S23 Pro

Kurz vor der Galaxy S22-Reihe habe ich hier einen Kommentar veröffentlicht, in dem ich mir ein Samsung Galaxy S22 Pro gewünscht habe. Also ein Samsung Galaxy S22, aber wieder mehr Flaggschiff. Dieser Wunsch ging jetzt in Erfüllung.

Mit dem Samsung Galaxy S22 gab es einen Schritt nach vorne und mit dem neuen Samsung Galaxy S23 hat Samsung in meinen Augen ein richtiges Flaggschiff mit einem kompakten Formfaktor veröffentlicht. Doch es gibt ein Problem: Der Name.

Das Samsung Galaxy S23 Pro

Am Wochenende habe ich meinen Vergleich zwischen Samsung Galaxy S23 und Apple iPhone 14 Pro veröffentlicht und einer der häufigsten Kommentare, auch bei YouTube, war die Frage, warum ich nicht das Samsung Galaxy S23+ gewählt habe.

Die Antwort ist simpel: Größe. Das Samsung Galaxy S23+ kommt auf 6,6 Zoll und ist somit deutlich größer als ein Apple iPhone 14 Pro. Es ist für mich näher an den großen Geräten wie dem Samsung Galaxy S23 Ultra und Apple iPhone 14 Pro Max.

Doch das ist nur ein Teil der Antwort, denn ich finde, dass auch die Ausstattung auf einem Level mit einem iPhone Pro ist. Ich will den Vergleich jetzt nicht noch einmal im Detail durchgehen, aber Samsung kann bei so ziemlich allen Punkten mithalten.

Das Display ist ebenbürtig, die Kamera, es gibt eine ähnlich gute Update-Politik, die Leistung ist kein Problem, die Akkulaufzeit minimal schlechter und auch sonst gibt es alles, was ich von einem Flaggschiff erwartet (Speaker, Qi, IP-Zertifizierung, …).

Man könnte meinen, dass das Samsung Galaxy S23 das Pendant zum Apple iPhone 14 ist, da es preislich nicht weit davon entfernt ist (die UVP des iPhone 14 ist sogar höher), aber das zeigt für mich nur, wie schlecht das normale iPhone 14 aktuell ist.

Kein Wunder, dass das iPhone jetzt erstmals richtig eingebrochen ist.

Womit ich zu meinem „Problem“ von oben komme: Der Name. Das Samsung Galaxy S23 hätte die Bezeichnung Samsung Galaxy S23 Pro verdient. Es kann nicht mit dem Top-Galaxy-Modell mithalten, aber das bezeichnet Samsung ja auch als Ultra.

Das Samsung Galaxy S23 spielt in einer Liga mit dem Apple iPhone 14 Pro, doch ich habe den Eindruck, dass das nicht so rüberkommt, weil es eben preislich deutlich attraktiver ist und keinen Pro-Zusatz besitzt. Und das beeinflusst doch recht viele.

Ich finde es zwar gut, dass Samsung nicht auf alles ein Pro klatscht, nur damit da eben ein Pro im Namen steht, aber das machen Apple und Co. in der heutigen Zeit eben auch. Daher würde ich mal über ein Samsung Galaxy S24 Pro nachdenken.

